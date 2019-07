“The Gift”: Beyoncé produz álbum com influencias africanas inspirado pelo filme “O Rei Leão”

Na mesma semana do lançamento do filme live-action “O Rei Leão”, Beyoncé também lança o álbum “The Gift” com 27 músicas, nesta sexta-feira (19). Além desse álbum dedicado ao filme, a cantora participou como dubladora da personagem Nala. Nas músicas, Beyoncé convidou grandes nomes para participar do seu novo álbum, como Donald Glover, Jay-Z, Kendrick Lamar, Pharrell, Tierra Whack e até a filha, Blue Ivy Carter! A ideia foi retratar a forte história com influencias africanas, incluindo participações de diversos artistas do continente.

“Isso é cinema sonoro”, disse Beyoncé. “Esta é uma nova experiência de contar histórias. Eu queria fazer mais do que juntar uma coleção de músicas que foram inspiradas pelo filme. É uma mistura de gêneros e colaborações que não formam só um som. É influenciada por tudo do R&B, pop, hip hop e afro beat”, explicou.

Confira as faixas:

