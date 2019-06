The Intercept anuncia parceria com a Folha para divulgar material da “Vaza Jato”

O The Intercept Brasil anunciou uma parceria jornalística e institucional com a Folha de São Paulo para “reportar a enorme quantidade de complexas histórias de interesse público encontradas nos materiais da “Vaza Jato”, como publicaram neste domingo (23). A partir de agora, a Folha passará a publicar, em conjunto com o Intercept Brasil, uma série de reportagens envolvendo informações das mensagens telefônicas entre os procuradores da força-tarefa e o ministro Sérgio Moro.

Na publicação, o jornal online contou que “durante os últimos dias, os repórteres da Folha tiveram acesso ao acervo da Vaza Jato e trabalharam lado a lado com nossos repórteres e editores, pesquisando as mensagens e analisando seu conteúdo”. O primeiro texto publicado pela Folha, “Lava Jato articulou apoio a Moro diante de tensão com STF, mostram mensagens”, foi ao ar na madrugada deste domingo, e, quanto ao conteúdo, o portal Intercept demonstrou que será um, dos muitos que ainda serão escritos, demonstrando “a proximidade entre o ex-juiz Moro e os procuradores da Lava Jato”, a fim de expor que o ministro “não pode mais alegar ter feito seu trabalho com isenção e independência, deveres básicos de qualquer juiz que tem por ofício respeitar a lei”.