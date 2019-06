The Intercept divulga trechos completos de conversas atribuídas a Sergio Moro e Dallagnol

Na noite desta quarta-feira (12), o site The Intercept Brasil publicou trechos completos dos diálogos entre o ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, que tinham sido divulgados no domingo (9).

As conversas compõem a reportagem “Chats privados revelam colaboração proibida de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol na Lava Jato”, em que, de acordo com o site, seriam mostrados comportamentos proibidos e antiéticos entre o ministro e o coordenador da Lava Jato. O site diz que tomou essa decisão em nome da transparência e esclarece que publica apenas a íntegra dos diálogos privados que eles consideram relevantes à reportagem. O Intercept adverte que a publicação não se trata das conversas completas entre Moro e Dallagnol, pois ainda trabalha em outras apurações que têm por base essa íntegra e que conteúdo de teor apenas pessoal não serão divulgados, já que a missão do site é publicar apenas o que é de interesse público.

Agora o diálogo ganha alguns detalhes a mais, mas sem mudança de sentido:

Deltan – 11:46:32 – Caro, STF soltou Alexandrino. Estamos com outra denúncia a ponto de sair, e pediremos prisão com base em fundamentos adicionais na cota. Se Vc puder decidir isso hoje, antes do plantão e de eventual extensão, mandamos hoje. Se não, enviamos segunda-feira. Seria possível apreciar hoje?

Moro – 11:51:08 – Não creio que conseguiria ver hj. Mas pensem bem se é uma boa ideia.

Moro – 12:00:00 – Teriam que ser fatos graves

O mesmo procedimento ocorre no detalhamento dos diálogos referentes a reclamação de Moro sobre recursos do Ministério Público e à demora entre as operações da Lava Jato, além da reação à sugestão de Moro para investigar uma testemunha sobre troca de titularidade de propriedades relativas ao filho do ex-presidente Lula. Mas, em meios a estes já apresentados, há diálogos inéditos que o Intercept não considerou relevante publicar no domingo (9), como por exemplo uma discussão entre Moro e Dallagnol sobre levantamento de sigilo de um determinado processo:

Moro – 13:32:04 – Na segunda acho que vou levantar o sigilo de todos os depoimentos do FB, ou seja, Fernando Baiano. Não vieram com sigilo, não vejo facilmente risco à investigação e já estão vazando mesmo. Devo segurar apenas um que é sobre negócio da Argentina e que é novo. Algum problema para vcs?

Deltan – 13:38:26 – Já respondo

Deltan – 14:35:00 – O pessoal até agora pediu pra manter o sigilo do caso de Pasadena, pois pediremos BA. Se quiser abrir vista, nós nos manifestamos.

Moro – 16:03:35 – Já foi aberto vista ontem.

Deltan – 20:30:33 – Pessoal ta fazendo análise criteriosa e vai pedir de mais alguns depoimentos

Moro – 20:59:04 – Os deletados já sabem que sao delarados ha tempo.

Deltan – 21:48:12 – Mas a divulgação dificulta BA, ou seja, busca e apreensão, e especialmente prisão. Eles virão explicar, peticionar, entrarão com HC etc. Falo sem estudar o caso e repassarei sua consideração

Até o momento, Moro e Dallagnol não se pronunciaram sobre as publicações desta quarta, mas afirmam que embora não possam reconhecer a autenticidade e exatidão dos diálogos, não há nada neles que seja irregular ou impróprio.

Deixe seu comentário: