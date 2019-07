A programação comemorativa dos 110 anos de fundação do Theatro Municipal do Rio de Janeiro começará às 13h do próximo dia 14, culminando com a estreia, às 17h, da ópera Fausto, de Charles Gounod. O presidente do teatro, Aldo Mussi, destacou que, seguindo a tradição, a comemoração do aniversário terá o Municipal de Portas Abertas, com toda a programação franqueada ao público.

Deixe seu comentário: