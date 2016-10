Theatro São Pedro é palco do Concerto da Amizade Brasil – Uruguai. Apresentação será no dia 26 e tem entrada franca

Já estão disponíveis na bilheteria do Theatro São Pedro os ingressos gratuitos para o Concerto da Amizade Brasil – Uruguai que vai acontecer na próximaquarta-feira, dia 26 de outubro, às 20h30, no Theatro São Pedro. A apresentação comemora a parceria da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul com a Fundação Sistema de Orquestras Juvenis e Infantis do Uruguai.

Um grupo de 50 alunos uruguaios das cidades de Florida, Minas e Montevideo se juntarão aos mais de 90 aprendizes da Orquestra Jovem do RS para uma apresentação com forte característica latina. Segundo Telmo Jaconi, maestro da Orquestra Jovem, os ritmos executados serão os típicos gaúchos e uruguaios, passando também por tango e samba. Jaconi dividirá a regência do grupo de jovens com os maestros uruguaios Ariel Britos e Mathias Ribeiro. No programa, clássicos como Bachianas Brasileiras, Candombe para Gardel, Aquarela do Brasil e Congas del Fuego.

O intercâmbio entre os dois países vem acontecendo há algum tempo. A Orquestra Jovem do RS já fez uma série de concertos pelo Uruguai e diversas orquestras que fazem parte da Fundação Sistema de Orquestras Juvenis e Infantis do país vizinho já estiveram se apresentando em Porto Alegre e no Estado. “É uma alegria muito grande para nós proporcionar essa ação de intercâmbio musical e cultural, além de ser uma forma de alavancar oportunidades no exterior para eles”, afirma Jaconi.

