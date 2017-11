Theatro São Pedro é palco do Música do Sul do Continente – Dois Sotaques Contemporâneos da Música Regional Gaúcha

O grupo Camerata Pampeana e Instrumental Picumã se encontram na Sala da Música do Multipalco Theatro São Pedro nesta sexta-feira, 1 º de dezembro, às 19h. O encontro integra o show Música do Sul do Continente – Dois Sotaques Contemporâneos da Música Regional Gaúcha.

A programação será a seguinte:

Data: 01 de Dezembro

Local: Sala da Música – Multipalco Theatro São Pedro

Horário: 19h

Duração: 90 min

ENTRADA FRANCA (por ordem de chegada)

BATE PAPO COM MAESTRO TASSO BANGEL

O folclore gaúcho e sua difusão no Brasil e no mundo

Data: 01 de Dezembro

Local: Sala da Música – Multipalco Theatro São Pedro

Horário: 17h30min

Duração: 60 min

