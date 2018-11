Nesta quarta-feira, às 20h, a bailarina e coreógrafa Silvia Canarim comemora no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, os seus 25 anos de carreira com o lançamento do espetáculo “Ainda Que Seja Noite”. A obra tem como ponto de partida o universo poético do cantor flamenco Enrique Morente (1942-2010), um dos renovadores do gênero. Os ingressos têm valores entre R$ 20 e R$ 60.

Deixe seu comentário: