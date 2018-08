Santa Maria receberá na quarta-feira, o evento Conexão CIEE com palestra do músico e compositor da banda “Nenhum de Nós”, Thedy Corrêa. A ação do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul tem o propósito de aproximar os públicos envolvidos nos programas de estágio e aprendizagem e abordar conteúdos relevantes com convidados especiais.

