Theresa May renuncia ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido

Nesta sexta-feira (24), a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que vai deixar o cargo no dia 7 de junho, após fracassar na gestão do processo de retirada do Reino Unido da União Europeia. Ela vinha sofrendo uma forte pressão, inclusive dentro do próprio partido, o Conservador, depois de três derrotas no parlamento para aprovar o plano do Brexit. “Está claro agora para mim que é do melhor interesse do país que um novo primeiro-ministro lidere o esforço. Assim, anuncio hoje que vou renunciar ao cargo de líder do Partido Conservador na sexta-feira, 7 de junho”, disse May, que está há quase três anos no poder.

Na residência oficial, a chefe do governo conservador se reúne nesta sexta-feira com o presidente do grupo parlamentar dela, Graham Brady (presidente do chamado Comitê 1922). A reunião entre May e Brady acontece um dia após o início das eleições europeias. O Reino Unido não queria participar do pleito, em que surge como favorito o Partido do Brexit, de Nigel Farage.

Os resultados serão conhecidos somente neste domingo (26), quando termina a votação em todos os 28 países do bloco. O Reino Unido determinou sua saída da União Europeia para o dia 31 de outubro, após solicitar um adiamento da data que inicialmente estava estabelecida para 29 de março deste ano.