Candidata à Câmara dos Deputados por São Paulo, a tucana Thereza Collor lamentou, em nota divulgada na terça-feira (7), a aliança do candidato à Presidência da República do PSDB, Geraldo Alckmin, com seu ex-cunhado e ex-presidente, Fernando Collor de Mello (PTC). Collor é candidato a governador de Alagoas em coalizão com o PCdoB.

