Inter Thiago Galhardo comemora estreia e 1° gol com a camisa do Inter: “Não existe nada melhor”

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Time venceu o Juventude na estreia do Gauchão Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Contratado como reforço para a temporada, Thiago Galhardo estreou com a camisa do Inter da melhor maneira possível. Em seu primeiro jogo, balançou as redes e de quebra garantiu a vitória do time na arrancada do Campeonato Gaúcho, na noite desta quinta-feira, contra o Juventude.

“Eu tenho certeza que ele (Coudet) tá muito feliz pelo o que viu aqui. E estrear com gol não existe nada melhor do que isso. Agora, vamos com força máxima em casa. Eu tenho certeza que o torcedor vai lotar”, disse o jogador na saída de campo do Alfredo Jaconi.

O 1° compromisso do ano do colorado também marcou outras estreias dentro e fora de campo. Começando pelo comandante Eduardo Coudet, que fez sua estreia no comando técnico. Na equipe, Além de Galhardo, os recém-contratados Musto e Marcos Guilherme também entraram em campo pela primeira vez vestindo o manto do time gaúcho.

O próximo compromisso do Inter no estadual é no final de semana, no reencontro com seu torcedor. O colorado recebe o Pelotas, no domingo, às 19h, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

