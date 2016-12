Thiago Lacerda ganha na Justiça indenização de 329 mil reais

Assim como a atriz Giovanna Lancellotti, Thiago Lacerda também ganhou na Justiça uma indenização. O astro deverá receber o valor de 500 salários mínimos da Bunny’s Get Way Comércio de Roupas Ltda, empresa de Uberlândia, em Minas Gerais.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, a ação foi por uso indevido de imagem em uma campanha publicitária. De acordo com a publicação, a loja utilizou uma foto do ator em um comercial e publicou em um veículo de grande circulação no município. Atualmente, o valor corrigido é de 329.395,59 reais.

