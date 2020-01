Magazine Thiago Martins é detonado após dizer que é contra sistema de cotas

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

“A cota, para mim, é vergonhoso no País", disse o ator Foto: Reprodução/Instagram “A cota, para mim, é vergonhoso no País", disse o ator (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O ator Thiago Martins, que está no ar na novela “Amor de Mãe”, da TV Globo, foi entrevistado por Bruno Simone, no canal no YouTube “Na Real”, e esse bate-papo deu o que falar após o artista afirmar ser contra o sistema de cotas. No começo da conversa, Martins se disse a favor da fala do apresentador, que disse que hoje em dia tudo é “mimimi” e aproveitou para falar sobre preconceito.

“A cota, para mim, é vergonhoso no País. O negro bem-sucedido no Brasil ou é jogador de futebol ou a música muda o caminho dele. Ele não tem espaço que nós brancos temos. Eu tenho muitos amigos negros e a gente conversa sobre isso […] Isso [me] dói porque a cor da pele não muda nossa inteligência e nosso caráter, nós somos iguais. A única coisa que muda é nossa pele”, disse ele.

O ator global completou dizendo que não entende o motivo da existência do sistema. “Para que existe cota para os negros? Não! Universidade e escola têm que ser para todo mundo. Emprego tem que ser para todo mundo. A gente vê exemplos de negros bem-sucedidos pelo País, tanto na música, quanto no futebol, quanto sendo empresário, sendo advogado. Por que tiveram a chance e aproveitaram. Hoje eu aplaudo realmente os discursos”, finalizou Thiago.

Após a opinião do artista, a internet caiu em cima e se mostrou contra ele dizendo: “Eu gostava dele, mas agora vejo uma pessoa totalmente alienado da realidade”, disse um deles.

“Amigo, estuda mais sobre o sistema de cotas. São mais de 300 anos de diferença. Ela é necessária sim. Estude um pouco mais por favor, assim você fala com mais propriedade”, escreveu outra pessoa nas redes sociais.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário