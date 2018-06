Thiago Silva herdou a camisa 2 de Daniel Alves e Marcelo vestirá número 12 na Copa

Neymar com a 10, claro. Gabriel Jesus será o 9. E Thiago Silva herdou a 2 do lesionado Daniel Alves. A Seleção Brasileira já tem a numeração definida para a Copa do Mundo. Em lista divulgada oficialmente nesta sexta-feira (1º) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), não há grandes novidades em relação às camisas que os jogadores usaram nas Eliminatórias para o Mundial que será realizado na Rússia a partir do dia 14 de junho.

Talvez a maior seja a que envolve o lateral-esquerdo Marcelo, que optou pela camisa 12, seu número no Real Madrid, com o qual ganhou no último sábado o título da Liga dos Campeões da Europa ao ajudar o time a vencer o Liverpool por 3 a 1, em Kiev, na Ucrânia.

Ao vestir a camisa 2, Thiago Silva mantém o número com o jogador mais experiente da seleção. Era Daniel Alves, agora é ele. Antes, o zagueiro vestia o número 14, que será do lateral-direito Danilo na Copa. Filipe Luis, reserva da lateral esquerda, herdou a 6 de Marcelo.

Os goleiros jogarão com a 1 (Alisson), 16 (Ederson) e 23 (Cássio). Essa numeração já vale também para os amistosos contra Croácia, neste domingo, às 11 horas (de Brasília), em Liverpool, e Áustria, no dia 10 de junho, em Viena.

Depois de disputas estes duelos de preparação, o Brasil fará a sua estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov.

Até logo

Alta intensidade e evolução no entrosamento. Assim a Seleção Brasileira deu um “até logo” ao CT do Tottenham nesta sexta-feira (1º), com um trabalho tático em campo reduzido durante cerca de uma hora.

Tite escalou dois time: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Fernandinho e Paulinho; Willian, Gabriel Jesus e Philippe Coutinho contra Ederson (Cássio), Fagner, Marquinhos, Geromel e Filipe Luis; Vitinho (sub-20), Fred e Taison; Brenner (sub-20), Roberto Firmino e Neymar.

Antigamente, este seria o treino chamado de coletivo. No futebol moderno, o nome que se dá para este treino é 11 contra 11. Chame como quiser, é daquelas atividades que mostram como o técnico quer ver seu time se comportar em campo.

Douglas Costa, que segue em recuperação, treinou à parte com o preparador físico Fábio Mahseredjian.

A Seleção Brasileira volta para o CT do Tottenham no domingo, logo após o jogo contra a Croácia. Serão mais cinco dias antes do embarque para Viena, onde fará o último amistoso antes da Copa do Mundo, contra a Áustria.

Departamento médico

O departamento médico da Seleção Brasileira decidiu, nesta sexta-feira (1º), que o meia Renato Augusto não viajará para Liverpool com o restante do grupo. O jogador ficará em Londres, no CT do Tottenham, realizando tratamento no joelho esquerdo acompanhado do fisioterapeuta Bruno Mazziotti.

O atacante Douglas Costa seguirá para Liverpool com o elenco e participará da parte física do treinamento de sábado (2). No domingo (3), iniciará trabalho com o grupo, mas não estará à disposição de Tite para o jogo contra a Croácia. Fágner, como já noticiado na quinta-feira (31), já está totalmente à disposição da comissão técnica.

Deixe seu comentário: