Thiaguinho coloca o Beira-Rio para sambar. Festa-show acontece no domingo (11), com apresentação do músico às 19h30min

O cantor e compositor Thiaguinho chega à Capital gaúcha no dia 11 de novembro para uma festa-show no Estádio Beira-Rio. O músico, conhecido por sua carreira à frente do grupo de pagode Exaltasamba, reúne hits como “Caraca, Muleke” “Ousadia & Alegria” “Sou o cara pra você” “Hey, mundo”, entre outros. A abertura dos portões será a partir das 14h e Thiaguinho se apresenta às 19h30.

Os ingressos estão à venda nas lojas Multisom da Rua dos Andradas, 1001, nos shoppings Bourbon Ipiranga, Praia de Belas, Iguatemi e Barra Shopping Sul, ou no site www.blueticket.com.br. Os valores variam entre R$95 e R$380. Além disso, já é possível garantir vaga no Edifício-Garagem do Estádio Beira-Rio para o dia do show. Os valores custam entre R$40 e R$60, conforme lote disponível. A reserva deve ser feita pelo site www.estapar.com.br/reservabeirario.

