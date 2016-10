Thyssenkrupp abraça a campanha Outubro Rosa

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, respondendo por 25% dos casos novos a cada ano. Em 2016, há uma expectativa de que sejam diagnosticados 57.960 novos casos, segundo dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer). Atitudes preventivas e a adoção de hábitos saudáveis podem reduzir em cerca de 30% os casos da doença.

Para combater o câncer de mama, no mês de outubro é celebrada a campanha mundial Outubro Rosa. A thyssenkrupp, uma das maiores fabricantes de tecnologias de elevação no Brasil, adere ao movimento há seis anos. Desde 2010, a empresa promove ações junto às suas colaboradoras com o propósito de ampliar a conscientização sobre a doença, contribuir com a prevenção e alertar para o diagnóstico precoce.

Pelo sexto ano consecutivo, entre os dias 17 e 21 de outubro, a partir das 18 horas, a torre de testes da Fábrica da thyssenkrupp, localizada em Guaíba, Rio Grande do Sul, ganhará iluminação rosa em apoio ao Outubro Rosa. E, no dia 21 de outubro, todos os colaboradores da empresa, entre homens e mulheres, serão convidados a irem trabalhar vestindo uma camiseta rosa.

Conscientização e Prevenção

As colaboradoras da thyssenkrupp serão sensibilizadas com a campanha por meio de uma série de ações que farão parte da programação interna da empresa, incluindo a Fábrica e as Filiais de todo o país com objetivo de conscientizar e prevenir a doença.

Por meio do Programa de Qualidade de Vida, entre outubro e dezembro, haverá a isenção do custo na coparticipação dos exames de mamografia, ultrassonografia de mamas, Papanicolau, entre outros exames específicos para todas as mulheres que trabalham na empresa, assim como para as esposas e filhas dos colaboradores (dependentes), incluindo a Fábrica e a Matriz, em Guaíba (RS), além das Filiais.

Palestras de conscientização que focam a importância da prevenção e do autoexame das mamas também estão programadas para o dia 20 de outubro, com a participação de cerca de 130 colaboradoras da Fábrica.

Ainda em apoio ao movimento, além do conhecimento adquirido nas palestras, as colaboradoras poderão fazer sua parte, contribuindo com a Campanha para Arrecadação de Lenços de Cabelo. Os lenços adquiridos serão doados aos hospitais e às instituições que tratam pacientes diagnosticadas com câncer de mama e enfrentam tratamentos de radio e quimioterapia.

Para encerrar e celebrar as atividades de conscientização propostas durante a campanha Outubro Rosa na empresa, no dia 27 de outubro, as colaboradas da Fábrica poderão descontrair com uma aula de dança, que será ministrada em dois períodos, manhã e tarde, para garantir a participação de todas as mulheres, independente do turno de trabalho.

Comentários