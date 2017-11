thyssenkrupp adere à campanha Novembro Azul pelo 4º ano consecutivo

Após a temporada de conscientização sobre o câncer de mama, a thyssenkrupp se engaja em mais uma campanha de mobilização social, desta vez, voltada para a saúde do homem. Trata-se do Novembro Azul, movimento internacional de prevenção e combate ao câncer de próstata.

Em apoio ao movimento, pelo 4º ano consecutivo, a torre de testes da Fábrica da empresa localizada em Guaíba, Rio Grande do Sul, ganhará iluminação azul entre os dias 20 e 26 de novembro, a partir das 18h.

Além do ato simbólico em celebração ao movimento, a partir do Programa Qualidade de Vida – “Movimente-se para uma Vida Melhor” haverá uma série de atividades ao longo do mês de novembro para conscientizar e sensibilizar os colaboradores sobre a importância da prevenção da doença.

“A iniciativa tem sido muito importante para disseminar junto aos colaboradores práticas simples e eficazes na prevenção da doença, buscando promover uma mudança de paradigmas em relação à ida ao especialista e à realização do exame de toque”, afirma a Doutora Liliane Morais, Coordenadora de Saúde Ocupacional da Matriz da thyssenkrupp Elevadores Brasil.

Para a prevenção, a realização de exames periódicos é fundamental. Por isso, entre as iniciativas que já fazem parte do calendário de Saúde da empresa, está a isenção da cobrança na coparticipação do exame preventivo de próstata, o PSA (Antígeno Prostático Específico), importante para detectar o câncer de próstata, como também para a realização da ecografia de próstata para os colaboradores homens que trabalham na empresa, além dos maridos das colaboradoras, entre novembro de 2017 e janeiro de 2018.

Para sensibilizar os colaboradores de uma forma mais lúdica, também será montado na Matriz, em Guaíba, um tabuleiro gigante, que em formato de quiz, vai tirar dúvidas sobre a doença. E quem quiser aderir ao movimento poderá ir trabalhar vestindo uma peça de roupa na cor azul, no dia 20 de novembro, em apoio à causa.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo mais incidente entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma e é a terceira principal causa de morte, depois do câncer de pulmão e colorretal. Segundo estimativas do INCA, neste ano devem ser registrados 61,2 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil.

Deixe seu comentário: