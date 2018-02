thyssenkrupp adquire divisão de soluções aeroportuárias da sueca FMT

A thyssenkrupp anunciou a aquisição da divisão de sistemas de soluções aeroportuárias da FMT, empresa sueca pioneira em soluções inovadoras para o gerenciamento de portões e ancoradouros para aeroportos. A FMT é um dos principais players deste segmento, tendo introduzido o primeiro Visual Docking Guidance Systems (VDGS) da indústria na década de 1970.

Com a aquisição, a thyssenkrupp adquire as propriedades intelectuais da FMT, bem como a equipe de P & D, responsável por fornecer alguns dos sistemas de portões mais avançados para os principais aeroportos do mundo. O objetivo é ampliar o portfólio de soluções aeroportuárias, visando melhorar a mobilidade nos aeroportos diante do fluxo de passageiros aéreos que deve dobrar para 7,2 bilhões até 2035, segundo dados da International Air Transport Association (IATA).

A divisão da FMT opera na vanguarda dos sistemas de portões e ancoradouros de aeronaves, com inovações que atingem 100% de precisão na identificação da aeronave, bem como aumentam a segurança nos aeroportos, diminuem a transição e o impacto das operações no meio ambiente.

A thyssenkrupp Elevator vem mudando o jogo da indústria de mobilidade urbana e possui um portfólio de soluções que estão melhorando a eficiência e a segurança nos aeroportos. Entre elas, a esteira de alta velocidade ACCEL que é capaz de diminuir o tempo de conexão nos aeroportos e gerar uma economia de tempo de até 70% e a esteira móvel iwalk, instalada em vários aeroportos do mundo, inclusive no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Outras inovações revolucionárias da empresa também estão contribuindo para a mobilidade urbana das pessoas no mundo, como o MULTI, primeiro sistema de elevador sem cabos do mundo que opera na horizontal e vertical, e MAX, primeira solução de manutenção preditiva da indústria de elevadores baseada na nuvem.

Como um dos principais players da indústria de elevadores, os produtos e soluções da thyssenkrupp estão instalados nos principais aeroportos do mundo, incluindo Los Angeles, Miami, Toronto, Londres, Frankfurt, Madri, Dubai, Hong Kong, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Também está fornecendo 143 pontes de embarque de passageiros para o novo Aeroporto de Istambul, que será o maior aeroporto do mundo.

