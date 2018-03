A thyssenkrupp lança AGILE, pacote de soluções inteligentes para melhorar a gestão dos elevadores

A thyssenkrupp acaba de lançar no Brasil o AGILE, sistema desenvolvido para o segmento corporativo e que agrega uma combinação de soluções inteligentes para melhorar o controle de tráfego e a gestão dos elevadores de um edifício.

O AGILE reúne várias soluções que podem ser adquiridas separadamente ou como parte de um pacote, de acordo com as necessidades dos clientes, a partir de dois produtos: AGILE Antecipação de Chamadas e AGILE Gestão de Elevadores.

O primeiro é um sistema que gerencia o tráfego de elevadores direcionando os passageiros para o elevador que os levará ao seu destino mais rapidamente. A partir do terminal de antecipação de chamadas, os passageiros selecionam o andar que desejam ir, e o equipamento, através de uma lógica, analisa a demanda de tráfego e os agrupa de forma inteligente com base na similaridade de destino. A solução contribui para diminuir o congestionamento no hall de entrada do edifício, o tempo de viagem, o número de paradas, além de reduzir o consumo de energia com os elevadores.

Dentre as inovações do produto, destaca-se a interface gráfica do terminal com tela touch screen e imagens de alta resolução. O novo design possibilita ao cliente a opção de customizar o terminal com cores e fontes, além da aplicação do logotipo do empreendimento. Outro recurso inovador é a orientação para o deficiente visual, atendendo às normas de acessibilidade. Através de um único botão mecânico presente no terminal, o usuário ouvirá uma gravação com a listagem dos andares do edifício, para que possa escolher o andar de destino. Além de indicar o elevador que o usuário deve pegar, a função fornece coordenadas sobre o local em que o elevador se encontra, por exemplo, pegue o elevador E1 à sua direita.

Além de melhorar a experiência de viagem, o AGILE também torna os edifícios mais eficientes com a gestão dos elevadores, a partir de um software que pode ser instalado em diversas plataformas e pontos do edifício como computadores, portaria ou sala de controle, e até mesmo em smartphones. Com ele, os administradores dos edifícios podem programar o uso dos elevadores para atender áreas específicas em horários de alto tráfego, desabilitar a operação dos elevadores em horários de baixa demanda para economizar energia, programar o acesso a determinados andares por um tempo específico e ter acesso a relatórios estatísticos com gráficos de desempenho. Outro recurso disponível é a integração da câmera do elevador ao sistema, para visualização de imagens em caso de incidentes no equipamento.

“O AGILE é uma solução em transporte vertical que proporciona aos administradores e proprietários dos condomínios, mais do que supervisionar e visualizar a operação dos elevadores. Com o produto, é possível ter ao alcance de suas mãos informações que os ajudam a gerir e otimizar a operação dos equipamentos”, diz Fábio Kipper, Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da thyssenkrupp Elevadores.

O produto também reúne diferenciais que contribuem para preservar a segurança patrimonial dos edifícios. É possível integrar o sistema AGILE às catracas de acesso que solicitam a identificação do funcionário ou visitante do edifício, garantindo assim, um ambiente mais seguro e proporcionando aos frequentadores do empreendimento maior tranquilidade.

