Tiago Abravanel chora ao conferir exposição sobre o avô Silvio Santos

Tiago Abravanel não conteve a emoção e chorou ao conferir a exposição sobre Silvio Santos, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo.

Após relembrar a trajetória do avô na TV, o ator disse estar orgulhoso de fazer parte da família do comunicador.

“É muita emoção! E pensar que esse cara é da minha família! E eu saí dessa família. É muito legal. Estou muito emocionado e feliz. Ele é o nosso maior super-herói brasileiro. É o super Silvio Santos da alegria. É o cara que nunca deixa a peteca cair. Ele inspira todas as pessoas da comunicação, das artes. Sou feliz demais em poder dizer que esse cara que todo mundo ama é meu avô”, declarou ao “TV Fama”, da RedeTV!, retransmitido pela TV Pampa.

Questionado sobre uma lembrança afetiva que tem com o apresentador, Tiago relembrou uma viagem que fez junto com o veterano ao México e uma situação inusitada no Carnaval do Rio de Janeiro.

“Teve uma viagem que fomos de navio para Cancun e foi muito divertido. Tem uma imagem dele subindo em cima de um jumento. Essa imagem é clássica! E outra vez, no ano que ele desfilou pela Tradição, resolveu ir no Mc Donald´s. Mas no meio do nada? Fomos atrás dele e interditou o Mc Donald´s, é claro! Foi lá para comer um Big Mac! Veio a polícia para tirar ele de lá”, contou.

O ator ainda confirmou que o avô gosta de realizar tarefas domésticas: “Ele lava louça, faz as coisas de casa. Não me surpreende. Ele faz e gosta mesmo”.

