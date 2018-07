Tiago Ferraz e seu filho Tiago Bra apresentam suas composições no show UsTiago em Porto Alegre

Na quinta-feira (26), às 20h, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa, em Porto Alegre, apresenta o show Us Tiago, com os músicos Tiago Ferraz e Tiago Bra, pai e filho cantando no mesmo palco. Tiago Bra abre a noite com o show de lançamento do primeiro disco, A Pegada de um Sumé. Seguido de seu pai, Tiago Ferraz, que apresenta seu primeiro álbum solo, Famoso Quem?. Os ingressos estão à venda, confira o serviço abaixo.

O álbum é uma reunião de poesias e de melodias do compositor Tiago Bra, que homenageia a mitologia brasileira e agradece a natureza. Este projeto começou a partir de uma viagem andarilha pelo Brasil onde Tiago ‘passou’ pelas simplezas do povo brasileiro, conhecendo alguns lugares como a Chapada dos Veadeiros (GO) e a Costa do Cacau (BA).

As músicas expressam sua filosofia e espiritualidade e os arranjos foram feitos com muito carinho e dedicação, reverenciando a música brasileira e sua riqueza de ritmos. No show serão apresentadas algumas de suas músicas e poesias que farão parte de seu primeiro disco.

Tiago Bra é músico, violonista, cantor, compositor, arranjador e poeta. Teve experiências de diversas perspectivas com a arte musical por ter um pai músico. Desde adolescente acompanhou-o em gravações de disco, turnês, shows e canjas diversas como guitarrista.

Cursou a faculdade de Música, na qual formou-se em 2011 (IPA, Porto Alegre). Durante a faculdade teve experiências de canto coral com o grupo de coralistas do IPA e tocou na orquestra universitária, regida pelo maestro Paulo Dorffman. Formou sua primeira banda profissional com o pai, o projeto UsTiago, tocando em diversas cidades do estado, assim como em muitas casas de shows tradicionais de Porto Alegre como Opinião e Ocidente. Atuou na peça Godspell, a esperança (2014), remontagem gaúcha do espetáculo da Broadway, em que interpretou o personagem central, um Jesus hippie na cidade de Nova Iorque.

Tiago Ferraz – Famoso Quem?

Em busca de uma sonoridade própria, Tiago faz uma alquimia sonora de raiz missioneira com forte influência do pampa do Sul do mundo. Ao lado de Henrique Mello (contrabaixo), Dani Vargas (bateria) e Marcelo Corsetti (guitarra), Tiago Ferraz apresenta seu primeiro trabalho solo – Famoso Quem? – com um mix orgânico de rock, milonga, funk, samba-rock, folk, maracatu, reggae e outros ingredientes que ecoam com um impacto capaz de fascinar tribos urbanas e rurais de todas as procedências.

Tiago Ferraz é produtor, intérprete, músico e compositor, considerado Melhor Vocalista do Skol Rock 1999 no certame brasileiro. Indicado ao Prêmio Açorianos de Melhor Intérprete em 2003 com o CD Entre o Olho e a Garganta e de Melhor Compositor e Melhor Intérprete em 2012 com o CD Estado das Coisas, trabalho premiado como Melhor Disco Pop desta edição.

Ganhou o Prêmio Açorianos de Música 2015 como melhor intérprete com o CD Rock de Galpão Volume II: Ao Vivo nas Missões, trabalho que recebeu ainda outras 04 indicações: Álbum do Ano, DVD do Ano, Produtor Musical e Melhor Álbum Pop, sendo premiado também na última categoria. Também é diretor da produtora Válvula de Escape, onde produz e gerencia a carreira do Rock de Galpão e do seu trabalho solo, que teve o primeiro disco lançado em 2017.

Serviço

UsTiago

Tiago Ferraz e Tiago Bra apresentam Famoso Quem? e A Pegada de um Sumé

Dia 26 de julho, quinta-feira, às 20h

Local: Teatro da Santa Casa

Endereço: Avenida Independência, 75, Independência

Fones: (51) 3214-8255

Ingressos à venda no site: http://bit.ly/ShowUsTiago ou nas lojas Pastel com Borda (Bom Fim, Floresta, Auxiliadora e Cidade Baixa).

Valor do ingresso: R$ 40

