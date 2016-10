Tiago Iorc e Tatá Werneck dão beijão no palco de premiação e levam os fãs à loucura

Tiago Iorc surpreendeu a todos ao dar um beijão de tirar o fôlego em Tatá Werneck durante a 23ª edição do Prêmio Multishow, que aconteceu no Rio. O cantor aproveitou que o momento para brincar com os rumores de que os dois estariam vivendo um romance.

Depois de se apresentar, Tiago elogiou a apresentação e, na hora de se despedir, beijou Tatá na boca, levando a platéia ao delírio. “Amor, vem cá, deixa a porta da cozinha aberta que eu vou chegar mais tarde”, brincou Tatá após o beijo.

