Tiago Ochoa é atração de hoje no Bendita Terça do Rosário Resto Lounge

Há 15 anos na estrada, o músico tem como principal referência a dupla Jorge e Mateus. Já se apresentou em grandes eventos, como Universo alegria, e abriu shows de artistas de expressão nacional, dentre eles: Henrique e Juliano, Sorriso maroto e Turma do pagode.

Tiago Ochoa sobe ao palco com um setlist sertanejo composto por hits do momento. No repertório do artista, sucessos de Matheus e Kauan, Wesley Safadão, Chitãozinho e Chororó, Henrique e Juliano, e, é claro. Jorge e Mateus.

O Rosario está localizado na Rua 24 de Outubro nº 1539, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A casa abre às 19h e o show inicia às 22h30min. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 50,00.

Programação da semana:

Terça-feira – Bendita Terça/ Atrações: Tiago Ochoa (Sertanejo)/DJ Marco Fanfa

Quinta-feira – Projeto Quintas Intenções – Especial Mulheres/ Atração: Renan de Lucca (Sertanejo) /DJ Residente Marco Fanfa.

Sexta-feira – Projeto Pingos de Amor/ Atração: Kadinho Dias (Acústico) + Pagode Numa Boa (Pagode)/ DJ Residente Marco Fanfa.

Sábado – Projeto La Noche /Atração: Bloco A (Músicas latinas e Pop Rock) + DJ Residente Marco Fanfa

Domingo – Sertanejo Magnum Lounge/ Atração: Felipe e Michel (Sertanejo)/ DJ Edgar Branco

