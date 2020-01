Celebridades Ticiane Pinheiro posa de biquíni à beira da piscina e sorrisão da filha caçula encanta fãs

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Ticiane posou agarradinha com a filha, Manuella, de seis meses. Foto: Reprodução/Instagram Ticiane posou agarradinha com a filha, Manuella, de seis meses. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro aproveitou a tarde de domingo (26) para renovar o bronzeado e colocar a marquinha de sol em dia. Em foto publicada em seu perfil do Instagram, a apresentadora posou agarradinha com a filha, Manuella, de seis meses, e encantou os fãs.

“Dia de sol e amor” #Manu6meses”, derreteu-se Tici na legenda que acompanhou a imagem entre mãe e filha.

Nos comentários, os fãs, de costume, morreram de amores pelo clique fofíssimo da dupla. “Essa Manu é uma figura, gente. Sempre rindo”, afirmou uma internauta. “Foto mais linda do dia”, exaltou outra. “ Manu sempre rindo. Lindas”, destacou uma terceira.

Além das mensagens carinhosas do público, Helô Pinheiro ativou o modo vovó coruja e se derreteu: “Uma joia de filha e neta”, escreveu a eterna Garota de Ipanema.

Manuella é fruto do casamento da apresentadora com o jornalista César Tralli. Além da bebê, Tici também é mãe de Rafa Justus, de 10 anos, da relação com Roberto Justus.

