Tido como esquerdista, o presidente eleito do México convidará Donald Trump para a sua cerimônia de posse

Ao lado de seu futuro chanceler, Marcelo Ebrard, o presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, tido como esquerdista, afirmou que convidará o americano Donald Trump para a cerimônia de sua posse no próximo dia 1º de dezembro, ressaltando que México e Estados Unidos são “países vizinhos” e têm “relações econômicas, comerciais e vínculos de amizade”.

Andrés Manuel López Obrador, conhecido como AMLO, anunciou que seu governo aplicará uma política de não intervenção na Venezuela. O país faz parte do Grupo de Lima, formado por mais de uma dezena de países da região, que vem criticando o governo do presidente Nicolás Maduro.

O mexicano antecipou que também chamará o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, assim como os governantes da Venezuela, Nicolás Maduro, e de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

“Ebrard vai nos ajudar muito a aplicar os princípios de política externa, não-intervenção, autodeterminação dos povos, solução pacífica de controvérsias e a manter boas relações com todos os governos e todos os povos do mundo”, afirmou o presidente eleito.

Durante a campanha eleitoral, López Obrador e os demais candidatos mexicanos foram muito críticos às posturas de Trump a respeito do país.

“Trump será convidado e dependerá da sua agenda e do que ele decidir”, disse López Obrador ao lado Ebrard. “Nós nos importamos muita com a cooperação pelo desenvolvimento e temos 3.180 quilômetros de fronteira de maneira que Trump vai ser convidado.”

Seu primeiro contato pessoal com o governo dos EUA vai ocorrer no dia 13 de julho, quando se reunirá juntamente com o atual presidente Enrique Peña Nieto, e com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo. Peña Nieto também convidou López Obrador para participar da cúpula da Aliança do Pacífico que acontecerá em Puerto Vallarta, no estado mexicano de Jalisco, no final do mês.

O futuro chanceler, de 58 anos, é um dos lideres da equipe de transição. Trabalhou na ONU e foi secretário de Segurança Pública quando AMLO foi prefeito da capital mexicana, entre 2000 e 2005. À época, foi acusado de diversas irregularidades na construção de uma das linhas do metrô, o que ele sempre negou.

Apesar de tudo, Trump felicitou AMLO pela sua vitória logo após os resultados oficiais. O presidente americano disse que há muito por fazer e com o que se beneficiar, tanto no caso dos Estados Unidos como o México, escreveu no Twitter.

O presidente americano também foi um dos primeiros líderes a ligar para o presidente eleito. “Recebi uma ligação de Donald Trump e conversamos durante meia hora. Eu lhe propus explorar um acordo integral; de projetos de desenvolvimento que gerem empregos no México, e com isso, reduzir a migração e melhorar a segurança”, escreveu López Obrador também no Twitter.

