Tiger: Diadora lança tênis indicado para caminhadas, corridas e treinos leves

Mundialmente reconhecida por aliar a elegância do design italiano à mais alta tecnologia, originando artigos esportivos para as mais diversas modalidades, a Diadora apresenta tênis de performance para eles e para elas na sua coleção 2018.

Entre as novidades da marca, destaca-se o modelo Tiger, com versões masculinas e femininas. Confeccionados em tecido mesh, leve, respirante, flexível e com detalhes em laminado PU, os modelos possuem forro em tecido poliéster, palmilha confeccionada em EVA removível e com absorção de impacto, além de entressola em EVA injetado e sola em borracha bicolor, com alta resistência à abrasão.

Perfeitos para acompanharem atividades como caminhadas, corridas e treinos leves, os tênis possuem numeração do 34 ao 44 para eles, e do 34 ao 39 para elas. As opções de cores masculinas passeiam do black/gold, blue/black e blue/lime, já as femininas transitam do black/pink, italian plum/sangria e sky/coral.

