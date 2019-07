Um tigre que fugiu de um parque natural devido às inundações no Estado de Assam, Índia, apareceu deitado em uma cama de uma shophouse, surpreendendo os residentes e revelando a difícil situação dos animais presos no dilúvio das chuvas de monção no Sul da Ásia. O tigre, de 90 quilos, tentava chegar a terra firme quando a reserva ficou debaixo d’água devido às chuvas de monções na região.

