TIM anuncia parceria com Intelsat para desenvolvimento de rede via satélite

A TIM acaba de firmar uma parceria inédita com a Intelsat, empresa fornecedora de serviços de comunicações via satélite, para reforçar sua rede via satélite por meio do Intelsat 29e, o primeiro com a tecnologia EpicNG de alto desempenho. O acordo dará mais eficiência à rede da operadora, com menor custo e mais capacidade para atender as demandas que anteriormente não eram possíveis via satélite.

A transmissão em Banda-Ku do Intelsat 29e ainda permitirá à TIM implantar novos sites de internet móvel em áreas atualmente carentes de infraestrutura de rede, além de melhorar as conexões 3G e 4G, possibilitando uma alta velocidade via satélite.

“A parceria com a Intelsat nos permite levar conectividade para regiões mais remotas do país, com pouca infraestrutura de telecomunicações. O uso do Intelsat 29e mostrou-se a melhor opção para satisfazer às necessidades dos nossos clientes hoje, bem como para o estabelecimento de uma infraestrutura eficiente para atender as demandas por tecnologia no futuro”, afirma Marcelo Duarte, diretor de Wholesale da TIM.

“A TIM necessitava de uma solução capaz de apoiar seus planos para tecnologias 3G e 4G, além de ampliar serviços em áreas distantes dos centros urbanos. A solução ideal deveria provocar pequeno impacto na rede da TIM, aproveitar equipamentos já existentes, permitir rápida implantação e expansão,” disse Carmen Gonzalez-Sanfeliu, vice-presidente da Intelsat para a América Latina. “O projeto do Intelsat EpicNG atende essas exigências e permite que a TIM desenvolva sua rede de cobertura dentro de parâmetros econômicos favoráveis para atingir novos mercados e desenvolver novas aplicações e serviços. Diversos operadores de redes móveis desejam promover melhorias nas suas redes e ampliar seu alcance. O desempenho otimizado do Intelsat EpicNG realiza ambas tarefas.”, completa.

Lançado em janeiro, o Intelsat 29e é o primeiro satélite com a tecnologia Intelsat EpicNG utilizado para atender o Brasil. Em 2017, a empresa espera lançar mais dois satélites com esta mesma tecnologia, permitindo uma evolução da rede da TIM, que passará inicialmente pela fase de migração da atual base em Banda C para uma nova estrutura em Banda Ku, que proporciona maior eficiência.

