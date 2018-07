TIM ativa 4G na faixa de 700 MHz em Porto Alegre

A TIM, líder em cobertura 4G no Brasil, ativa a tecnologia de quarta geração na frequência de 700 MHz em Porto Alegre. Com a novidade, a companhia amplia de forma significativa sua capacidade e sua cobertura indoor e outdoor na capital gaúcha, garantindo uma evolução da experiência de uso dos clientes.

No Rio Grande do Sul (RS), cidades como Carazinho, Erechim, Passo Fundo, Santa Rosa e Santo Ângelo já contam com a frequência. As próximas cidades a receber a rede LTE na frequência de 700 MHz serão São Paulo (SP) e Florianópolis (SC). Nas duas capitais, a TIM já concluiu todos os procedimentos necessários em sua infraestrutura para a implementação e aguarda apenas a liberação do espectro pela Anatel, o que deve acontecer ainda em julho.

Com a inclusão dessas três novas cidades, a TIM alcançará 1.110 municípios operando na frequência. Até 2020, a empresa pretende chegar a mais de 4 mil cidades com sua rede 4G, alcançando 96% da população urbana e ativando a faixa de 700 MHz em todas essas localidades.

