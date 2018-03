TIM distribui 10 mil chaveiros em formato de placas de ruas com os nomes das principais vias e avenidas da cidade para homenagear Porto Alegre

A TIM irá distribuir 10 mil chaveiros em formato de placas de ruas com os nomes das principais vias e avenidas da cidade para homenagear Porto Alegre nos seus 246 anos, no dia 26 de março. As ruas escolhidas para a distribuição dos chaveiros são: Rua da Praia, Av. Diário de Notícias, Av. Oswaldo Aranha, Av. Assis Brasil e Rua 24 de Outubro. A entrega ocorrerá nos principais cruzamentos da capital.

