A telefônica TIM lançou uma ação para incentivar os usuários acessaram as faturas mensais pela internet (e não pelos Correios), oferecendo um bônus de 500 MB por mês para quem fizer essa opção. Os clientes que ainda recebem a conta em papel já podem solicitar a alteração por meio do serviço “Meu Tim”, no site da operadora, discando *144 do celular Tim ou 1056 de qualquer telefone.

