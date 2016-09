TIM promove campanha de crowdfunding para ajuda às vítimas de terremoto na Itália

A TIM Italia, em parceria com os principais jornais do país, Corriere della Sera e TG La7, lançou uma campanha chamada #unaiutosubito para arrecadação de doações às vítimas do terremoto que atingiu o centro da Itália recentemente, deixando milhares de desabrigados. A iniciativa, no modelo crowdfunding, recebe contribuições do mundo todo e vem registrando um alto engajamento da comunidade italiana e estrangeira. Os brasileiros, com cartão de crédito internacional, podem doar valores a partir de 10 euros pelo site: https://www.unaiutosubito.org/en/terremotocentroitalia2016.

Quase 500 mil euros foram arrecadados até agora. Boa parte das doações vêm da Itália, Estados Unidos e países da Europa, como França e Inglaterra. O processo é totalmente transparente, em que o número de doadores e o montante arrecadado ficam visíveis no site, em tempo real. As doações vão direto para uma conta bancária vinculada à campanha e um comitê foi criado para coordenar as ações de ajuda e aportar as doações em projetos prioritários na região de Umbria e Marche.

Imediatamente após o ocorrido, a TIM Italia forneceu ajuda para as áreas afetadas pelo terremoto, verificando o funcionamento da rede de telecomunicações no centro do país e auxiliando os sistemas de telefone fixo, móvel e comunicação via Internet. A operadora também proveu unidades de geração de eletricidade, com o objetivo de alimentar as principais estações de rádio-base, telefones por satélite e linhas de emergência.

Comentários