TIM quer propiciar melhor percepção de rede aos clientes no litoral

Para o veraneio, além do 4G em Capão da Canoa e Xangri-lá, a operadora TIM instala antenas móveis 4G em Xangri-Lá e Tramandaí, como reforço para a temporada. Os equipamentos móveis serão instalados em pontos estratégicos para propiciar a melhor percepção de rede e ficarão disponíveis na região litorânea até depois do Carnaval, de forma a acompanhar o fluxo dos veranistas. Além disso, todas as cidades que já possuem o 3G no Litoral receberam algum tipo de melhoria para a temporada (ampliação de capacidade 3G ou ampliação de transmissão ou estações móveis).

