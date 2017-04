Time de Orlando anuncia contratação da brasileira Marta; Kaká dá boas-vindas à atleta

A atacante brasileira Marta, cinco vezes melhor do mundo pela Fifa, foi anunciada nesta sexta-feira (7) como novo reforço do Orlando Pride. A jogadora estava livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Rosengard, da Suécia.

Segundo a revista Sports Illustrated, Marta assinou um contrato de dois anos com a opção de renovar por um terceiro. Ela ainda aguarda documentos, como visto de trabalho e o Certificado Internacional de Transferências. O clube de Orlando explica na nota que, para cumprir regulamento da liga, não pode dar mais detalhes sobre a contratação.

“Estamos incrivelmente orgulhosos de trazer Marta a Orlando e eu estou pessoalmente muito empolgado por ser um fã dela por muitos anos. Nossa equipe técnica trabalhou duro para trazer a melhor, mais premiada jogadora de futebol do mundo para o elenco. Começamos o Pride para vencer, e trazer Marta a Orlando é um testamento em nossa confiança neste time, nossos torcedores e a paixão por futebol na região central da Flórida”, afirmou disse o CEO do Orlando City, Alex Leitão.

O técnico da equipe, Tom Sermanni, elogiou o novo reforço. “Apenas trazer Marta ao nosso ambiente de trabalho eleva todas as jogadoras. Da perspectiva do jogo, ela ainda é uma jogadora de elite no mundo, é simples assim. Trazê-la para cá é uma grande mostra de força”, analisou.

A equipe americana, que é “irmã” do Orlando City de Kaká, já conta com duas brasileiras no elenco: as defensores Monica e Camila. A estrela do clube, no entanto, é a atacante Alex Morgan, campeã olímpica e da Copa do Mundo pela seleção dos Estados Unidos.

Pelas redes sociais, Kaká deu boas-vindas à atleta, com foto de ambos em prêmio da Fifa. “Bem-vinda à família do Orlando City”, escreveu Kaká no Twitter.

