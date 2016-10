Time reserva do Grêmio segura empate contra o Santos na Vila Belmiro

Com um time formado por reservas, o Grêmio foi pressionado boa parte do tempo, mas segurou o empate em 1 a 1 contra o Santos, na Vila Belmiro (SP). Os gols foram marcados pelo gremista Everton, aos nove, e pelo estreante Noguera, aos 20 minutos do primeiro tempo.

Os titulares gaúchos foram preservados para a partida contra o Palmeiras, na quarta-feira. O time só precisa de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil e seguir sonhando com um título.

Já o Peixe deixou escapar a chance de aproveitar a derrota do Atlético-MG e subir ao G3, grupo que dá vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem.

Santos

Vanderlei; Victor Ferraz, Fabián Noguera, David Braz (Yuri) e Zeca; Renato, Thiago Maia (Paulinho), Jean Mota (Vitor Bueno) e Lucas Lima; Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

Grêmio

Bruno Grassi; Wallace Oliveira, Rafael Thyere, Fred (Kannemann) e Iago; Guilherme Amorim, Jailson, Kaio (Maicon) e Lincoln; Guilherme (Miller Bolaños) e Everton. Técnico: Renato Portaluppi. (Uol)

