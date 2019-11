Times de vôlei feminino dos Jogos Abertos disputam final

Duas categorias de vôlei feminino dos Japa (Jogos Abertos de Porto Alegre) têm seus jogos finais nesta quarta-feira (6). Pela categoria infantil feminino, Farroupilha enfrenta Alim Pedro e Auxiliadora disputa com a AABB pela fase semifinal. As disputas da categoria ocorrem a partir das 14h, no Ginásio Ararigboia. As equipes perdedoras disputam o terceiro lugar, enquanto os vencedores seguem para decisão do campeão.

Pela categoria mirim feminino, AABB enfrenta Set Point e Farroupilha joga com Alim Pedro pela fase semifinal. As partidas começam às 19h, no Colégio Farroupilha. As equipes perdedoras jogam pelo terceiro lugar, enquanto os vencedores seguem para decisão do campeão.

O Japa está na sua 13ª edição. A competição envolve crianças e adolescentes vinculados a clubes, escolas, associações esportivas e unidades da Diretoria de Esporte da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte). A proposta é incentivar a participação dos jovens, a educação e a democratização por meio do esporte.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3289-4873, 3289-4866 ou pelo e-mail: eventos@sme.prefpoa.com.br.