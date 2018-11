Tintas Renner é premiado no 12° Prêmio Grandes Cases de Embalagem

Pela primeira vez concorrendo ao Prêmio Grandes Cases de Embalagem, a Tintas Renner conquista um dos mais importantes reconhecimentos da indústria brasileira do segmento. A premiação, na sua 12ª edição, reconheceu os destaques do mercado de embalagens brasileiras que contribuíram com resultados positivos para a empresa usuária e para o consumidor final. A cerimônia de entrega dos troféus aconteceu no dia 23 de outubro no Centro Universitário Senac, em Santo Amaro, São Paulo.

A marca consolida o prêmio como o resultado de uma recente reestruturação que manteve as embalagens metálicas para SKUs como galões (3,6 L e 3,2 L) e Litro (800mL e 900 mL), porém adotou uma nova estratégia de priorizar vantagens e benefícios proporcionados pela troca das embalagens metálicas de 18 L para baldes plásticos. A linha de embalagens, que conquistou o prêmio possui; layout moderno e atrativo, formato ergonômico e facilidade no reaproveitamento das embalagens. A embalagem premiada proporciona mais agilidade no processo de pintura, evita o desperdício das tintas e dos materiais.

“Nosso pioneirismo, fruto de uma parceria entre empresa e fornecedor, se mostra presente ao implementarmos esta inovação também em nossas linhas de tintas Premium e Super Premium, categorias que até então estavam desassociadas ao plástico. A ação privilegia nosso principal público, o pintor, bem como lojistas e consumidores, que encontram neste tipo de embalagem; qualidade, design e praticidade. Ficamos com isso, orgulhosos de sermos reconhecido por esta premiação tão relevante no mercado”, diz Fernando Signori, Gerente de Marketing.

Deixe seu comentário: