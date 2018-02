Tintas Renner inaugura Centro de Pinturas em Sumaré

Para começar o ano de 2018 em grande estilo, a Tintas Renner inaugurou na última semana a sua primeira loja exclusiva em Sumaré (SP). A loja funciona na Avenida Emilio Bosco, número 810, no bairro Matão.

Os Centros de Pinturas são lojas com o conceito e exclusividade Tintas Renner. Os empreendimentos apresentam um perfil clean e moderno, com espaços coloridos, planejados para proporcionar aos consumidores e profissionais do segmento uma nova experiência de compra. A personalização é um dos principais atrativos da loja, que produz mais de duas mil cores presentes no leque da Tintas Renner, o The Voice of Color. Nos Centros de Pinturas, clientes cada vez mais exigentes encontram atendimento personalizado. É realizada uma verdadeira consultoria de acordo com as necessidades específicas de cada consumidor, para que a experiência de compra seja completa e diferenciada.

Segundo o Gerente de Trade Marketing da Tintas Renner, Ricardo Cappra, a abertura da loja significa a boa aceitação do modelo de negócio pelo público e pelo mercado. “Somos a maior rede de lojas exclusivas do segmento no sul do país. Isso demonstra toda a confiança que nossos parceiros e clientes têm em nosso trabalho em todo o país e no exterior”, destaca.

Com o Centro de Pinturas de Sumaré, a Tintas Renner atinge a marca de 102 unidades abertas em diversos estados do Brasil, além das lojas no Uruguai. Essa foi a segunda inauguração de 2018. Anteriormente foram abertas 8 lojas em Erechim, Lajeado, Gramado, Dom Pedrito e Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul e Xanxerê, Chapecó e São José em Santa Catarina. Para os próximos meses está prevista a inauguração do novo Centro de Pinturas em Flores da Cunha/RS.

