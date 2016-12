Tintas Renner inaugura primeira loja conceito em Taquara

A Tintas Renner – líder no segmento na Região Sul – inaugura, no dia 19/12, sua primeira loja conceito em Taquara. O Centro de Pinturas, como são chamadas as lojas exclusivas da marca, fica na Rua Pinheiro Machado, 835 – Bairro Petrópolis.

O empreendimento conta com uma apresentação clean e moderna, com espaços coloridos, planejados para proporcionar aos consumidores e profissionais do segmento uma nova experiência de compra. No Centro de Pinturas é possível conhecer na prática todos os produtos da marca.

A personalização é um dos principais atrativos da loja, que produz mais de duas mil cores presentes no leque da PPG, o The Voice of Color. O espaço também conta com o Colorímetro, equipamento capaz de scannear qualquer cor e apontar a cor mais próxima no leque de cores.

Ao todo, são mais de 90 Centros de Pinturas espalhados por diversos estados do Brasil. Em 2016, outros 15 Centros de Pinturas foram inaugurados no Brasil, além da primeira loja exclusiva no exterior, em Montevidéu, no Uruguai.

