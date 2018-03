Tintas Renner lança aplicativo para treinamentos na modalidade EAD

Com o objetivo de se aproximar ainda mais dos seus públicos-alvo e reforçar o seu compromisso com a profissionalização, a Tintas Renner acaba de lançar um aplicativo exclusivo do seu Centro de Capacitação. Disponível inicialmente para Android, o App “Tintas Renner Capacitação” possui conteúdo segmentado e destinado para diferentes interesses. Nele, pintores, consumidores, vendedores e arquitetos encontrarão um material específico para sua área de atuação, preparado especialmente pela equipe de treinamentos da empresa.

“Estamos muito felizes com o lançamento do aplicativo. Ele irá nos unir de maneira ainda mais efetiva àqueles que por ventura não podem participar dos treinamentos presenciais. Nosso objetivo é engajar o maior número possível de interessados no segmento de tintas”, destaca o Supervisor de Treinamento Técnico, Daniel Oliveira.

O aplicativo foi construído em uma linguagem moderna, clean e de fácil entendimento: tudo com o objetivo de qualificar e aproximar a Tintas Renner dos interessados pelo universo da pintura. Para ter acesso às aulas, o interessado deve enviar um email para doliveira@ppg.com ou fazer contato pelo telefone (51) 997845190, informando seus dados de cadastro. Após esse primeiro momento, será enviado um login exclusivo para acesso à plataforma na qual as atividades estarão disponíveis. Gratuito, o aplicativo ainda fornece certificado on-line para os participantes. O sistema é uma novidade no segmento de tintas e demonstra a constante preocupação da Tintas Renner em qualificar o trabalho profissional.

