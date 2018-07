Tintas Renner renova parceria editorial com Maysa Bonissoni

A Tintas Renner acaba de renovar o contrato de parceria editorial com a jornalista e apresentadora Maysa Bonissoni. Maysa comanda canal Não é Mah Ideia no YouTube, levado para a televisão por uma emissora do RS com o mesmo nome. Hoje, a jornalista é patrocinada pela empresa de tintas para produção de conteúdo inspiracional para os mais diversos públicos.

Em suas pautas, Maysa traz dicas de revitalização de objetos (luminárias, sofá de pallets, coolers, entre outros), de pequenas reformas e de como tornar os ambientes mais agradáveis, por meio de técnicas replicáveis em casa por aqueles interessados no universo Faça Você Mesmo. Entre os projetos já realizados estão efeitos de acabamento, como o Cimento Queimado, o Aço Corten e a pintura efeito lousa. Para todos os trabalhos, Maysa conta com o apoio técnico da Tintas Renner e utiliza uma série de produtos da marca, como tintas, removedores, seladores, além da linha especial para trabalho em madeiras: a Majestic.

“Ficamos muito felizes em fortalecer ainda mais a parceria com a Maysa. Essa ação nos permite estar mais perto de nossos diversos públicos, imprescindíveis para nós como marca e como negócio. São consumidores apaixonados por criatividade, mudança e renovação. A Maysa dá ótimas ideias que inspiram e estimulam o melhor uso de nossos produtos, em suas mais diversas aplicações”, destaca o Gerente de Marketing da Tintas Renner, Fernando Signori.”

Além da entrega de conteúdo, alinhado com o posicionamento da Tintas Renner, de valorização ao pintor profissional e de inspiração ao público final, Maysa participará de oficinas de pintura, de grafite e de uma série de ativações da marca ao longo do ano. Além disso, o novo contrato de parceria prevê o desafio de prover um conteúdo desafiador, que traga semanalmente vídeos com formatos distintos. Entre eles pinturas e efeitos de acabamento, dicas curtas para trabalhos rápidos, convidados especiais, além de um Faça Você Mesmo de um acessório para a casa.

Para conferir de perto o resultado desta parceria, acesse o canal Não é Mah Ideia no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UClI299vJ3Y6_ZVwI3BXrAMA) e a página oficial da Tintas Renner no Facebook (https://www.facebook.com/tintasrennerbr/).

