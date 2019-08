Tio e sobrinho sequestrados na última semana são encontrados mortos em São Leopoldo

Uma semana após o sequestro, Diego Lasch, de 29 anos, e Carlos Lasch, de 20, foram encontrados enterrados na Vila Paim, em São Leopoldo. Tio e sobrinho haviam sido sequestrados em 29 de julho, e estavam desaparecidos deste a data.

Segundo os familiares, os dois teriam sido levados de casa e, dias depois, receberam um pedido de resgate de R$ 10 mil, que teria sido pago. A polícia trata o caso como execução relacionada a tráfico, já que as duas vítimas possuem antecedentes criminais e haviam sinais de disparos de fogo no corpo dos indivíduos. O delegado do caso, Rodrigo Zucco, aponta o ocorrido como uma disputa por tráfico de drogas.

A família dos mortos também relatou que eles teriam sido sequestrados e mortos por estarem envolvidos no homicídio de um membro de um grupo criminoso rival. De acordo com o depoimento, a ordem da execução teria partido do líder da facção, preso na penitenciária de Charqueadas.