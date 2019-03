“Tirando a Folha e a Globo, está tudo bem”, disse o ministro do Turismo

Em visita à Câmara dos Deputados na última quarta-feira (27), o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), conversou de forma privada com parlamentares e tentou dar explicações sobre seu envolvimento com o escândalo das candidaturas de laranjas do PSL.

A Folha de S.Paulo revelou no início de fevereiro que Álvaro Antônio patrocinou um esquema de candidaturas de fachada em Minas Gerais que direcionou dinheiro público para empresas ligadas ao seu gabinete de deputado. A PF (Polícia Federal) e o Ministério Publico investigam o caso.

A Folha acompanhou a conversa do ministro com alguns deputados no plenário da Câmara, durante a sessão. Em um determinado momento, o ministro, que é deputado licenciado, foi questionado sobre o caso dos laranjas, disse estar tranquilo e atacou a imprensa.

“Tirando a Folha de S.Paulo e a Globo, está tudo bem”, respondeu a um deputado que o cumprimentou de longe, após a pergunta “opa, ministro, tudo certo?”.

Para o deputado Bacelar (PODE-BA), Álvaro Antônio deu mais detalhes. Disse saber que a PF não encontrou nada sobre ele na investigação e que o problema são as reportagens da Folha.

O parlamentar mostrou concordar e afirmou: “a Globo também não gosta do Bolsonaro, deve ser isso”.

Álvaro Antônio caminhou sozinho pelo plenário e também pela área do cafezinho da Câmara. Depois, foi a uma reunião da comissão do Turismo, onde ficou por cerca de uma hora e meia.

Parlamentares ligados ao Turismo e à bancada mineira, estado pelo qual ele foi eleito deputado, fizeram elogios ao ministro durante a reunião. Um deles citou o episódio, dizendo que os ventos pesados vão passar.

A Polícia Federal e o Ministério Publico ainda não concluíram as investigações, que estão em sigilo.

O presidente Jair Bolsonaro tem dito que aguarda a apuração para tomar uma decisão sobre a permanência de Álvaro Antônio. O presidente já disse que a situação causa desgaste para o governo.

O ministro tem negado seu envolvimento no caso dos laranjas e tem dito que cumpriu a lei durante a eleição. Ele era presidente do PSL de Minas até o fim do ano passado.

Presidente da Embratur

A presidente da Embratur, a ex-deputada Teté Bezerra (MDB-MT), entregou nesta quinta-feira (28), a sua carta de demissão ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Segundo informou a empresa, a troca no comando já estava prevista.

Teté é casada com o também ex-deputado federal Carlos Bezerra (MDB-MT) e havia sido nomeada no cargo em maio do ano passado, ainda durante o governo de Michel Temer.

Segundo informa o blog do Tales Faria, do UOL, ela foi surpreendida nos últimos dias com demissões de pessoas da sua equipe sem que fosse previamente informada. Soube da saída de diretores pelo Diário Oficial.

Marcelo Álvaro é filiado ao PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e é o único parlamentar do partido na Esplanada dos Ministérios. O MDB não faz parte oficialmente da base do governo.

