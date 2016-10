Tirar carnes da dieta e optar pelo vegetarianismo é a escolha de muitas pessoas. Conheça os prós e os contras desta decisão

Atualmente, a SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira) estima que 16,5 milhões de pessoas são adeptas do vegetarianismo no País. O cálculo projeta a atual população brasileira, 206 milhões, com a pesquisa mais recente sobre o tema, feita pelo Ibope, em 2012. No levantamento, 8% dos entrevistados disseram ser adeptos da dieta sem carne.

A tendência está inspirada na saúde. A nutricionista Amanda Maffei explica que a dieta vegetariana ajuda a reduzir o risco de alguns tipos de doenças crônicas. “Vegetarianos comem mais verduras, legumes e frutas, alimentos ricos em nutrientes e vitaminas. Ao mesmo tempo, ao não comer carne, evitam a principal fonte de gordura saturada [a gordura ruim]. Esse padrão pode prevenir doenças como hipertensão e diabetes”, ressalta.

Também nutricionista, Maria Angelica Grecco aponta outros benefícios do regime alimentar baseado em vegetais, devido à ingestão de fibras. “As fibras regulam o fluxo intestinal, o que pode prevenir alguns tipos de câncer colorretais ”, destaca.

Proprietário de um restaurante vegetariano, Carlos Beutel destaca que a alimentação sem carne é mais que um posicionamento nutricional, é uma opção ética com os animais. “Observo que as pessoas estão mais preocupadas em comer com consciência”, opina. Segundo dados da SVB, existem cerca de 230 restaurantes vegetarianos no Brasil.

Cuidados com a mudança.

Entretanto, eliminar a carne ou todos os alimentos de origem animal do cardápio requer algumas atenções, adverte Maria Angélica. “A carência de substâncias presentes na carne pode gerar um desequilíbrio nutricional. É o caso da vitamina B12, que é essencial para manter os glóbulos vermelhos saudáveis, além de auxiliar nas funções do sistema nervoso”, alerta.

Conforme a especialista, o vegetariano pode identificar a carência dessa vitamina e queda nos níveis de ferro por meio de um exame médico. “É importante consultar um especialista para saber qual será a suplementação necessária. Caso não seja tratado, o quadro pode gerar uma anemia”, frisa.

Ainda segundo Maria Angélica, os vegetarianos que restringem o consumo de laticínios devem ficar de olho nos níveis de cálcio e vitamina D no organismo. A osteoporose, doença caracterizada pelo enfraquecimento dos ossos, pode ser uma consequência da ausência de derivados de leite na dieta. “Um alimento vegetal muito rico em cálcio é o gergelim. Uma colher de chá de gergelim por dia supre a carência de cálcio”, recomenda.

Perda de peso pode não ocorrer.

É um erro acreditar que a dieta vegetariana é, necessariamente, sinônimo de saúde e perda de peso. “Atendo muitos pacientes que não consomem carne, mas apresentam quadros de sobrepeso ou até obesidade. Isso ocorre principalmente porque alguns vegetarianos exageram no consumo de carboidratos, como massas e batatas, alimentos com alto teor calórico. No contexto nutricional, o que define a qualidade de uma dieta, seja ela qual for, é a diversidade alimentar, além de um cuidado para evitar excessos”, completa a profissional. (DSP)

