Tiroteio antecipado

Faltando 70 dias para o começo da campanha eleitoral, Ciro Gomes chama Jair Bolsonaro de “tresloucado” e “despreparado”. Dá para se prever a temperatura quando chegarmos a 16 de agosto. Sobre propostas viáveis para tirar o país do abismo…

O que sai da cartola

Já apareceu o mágico da campanha presidencial. É o economista Mauro Benevides Filho, assessor de Ciro Gomes. Promete reverter em dois anos o déficit primário das contas públicas, que não baixa de 150 bilhões de reais. Como sempre, falar é fácil. Cumprir vira outro capítulo bem mais difícil. Nesse caso, impossível.

Pinga fogo

O melhor momento da sessão plenária na Assembleia Legislativa, ontem, foi o debate entre os deputados Nelsinho Metalúrgico e Sérgio Terra. Sucederam-se na tribuna para definir se o ex-presidente Lula é ou não um cidadão pobre.

Orientação da bússola

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária está marcada para os dias 19 e 20 deste mês. O Banco Central dirá o que pretende, mantendo, aumentando ou diminuindo a taxa anual de juros.

Plenário lotado

No começo da tarde de ontem, formou-se longa fila na portaria da Câmara de Porto Alegre. Eram funcionários municipais se credenciando para entrar no plenário e acompanhar a decisão sobre o pedido de urgência de projeto do Executivo que retira benefício antes da aposentadoria. Não adiantou a pressão. A tramitação com regime de urgência, que não interessa aos funcionários, foi mantida por 21 votos a 13.

O tamanho da fila será maior dentro de 15 dias, quando o conteúdo do projeto entrar em votação.

Risco de incêndio

A senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB, tem 29 assinaturas, duas a mais do que o necessário para a instalação da CPI da Petrobras. Porém, será aconselhada a recuar sob argumento de que não convém acender fósforo perto de um tonel de gasolina. Diretores da estatal, nos governos anterior e atual, não têm roupa de amianto.

Ruas não têm dono

Cansado com os achaques, inclusive nas Áreas Azuis, o vereador Professor Wambert entrou com projeto na Câmara de Porto Alegre. O artigo 1º diz tudo: “Fica proibida a atividade de guardador autônomo de veículos (flanelinhas) nas ruas da cidade.”

Motoristas que frequentam restaurantes, teatros, estádios de futebol, parques e praças agradecerão muito. Falta os demais vereadores acelerarem na aprovação.

Perfil do substituto

O general Eduardo Villas Bôas indicou ao presidente Michel Temer seu sucessor no comando do Exército. Será o general Fernando Azevedo e Silva, atual chefe do Estado-Maior. Ligado às atividades operacionais, tem declarado que os militares só devem agir dentro da Constituição.

Esgrima no plenário

A Câmara dos Deputados homenageou ontem o bicentenário de nascimento de Karl Marx. Orlando Silva, do PC do B, autor da proposta da sessão solene, afirmou que “Marx foi um dos principais pensadores de todos os tempos”. Teve de ouvir provocação do colega Luiz Carlos Hauly, do PSDB, que usou a China como exemplo: “Aderiu ao comunismo, mas acabou se rendendo ao capitalismo para poder crescer.”

Desceu a ladeira

Segue o cálculo dos prejuízos da greve dos caminhoneiros. A indústria automobilística deixou de produzir 75 mil veículos, vender 25 mil e exportar 15 mil unidades. Balanço da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

Ficam no meio do caminho

Os caminhoneiros descobrem o pouco alcance de uma promessa. Procuram, mas não encontram óleo diesel com desconto de 46 centavos. Seis mil postos se recusam a reduzir o lucro e ameaçam não vender mais o produto. Se isso acontecer, haverá nova paralisação.

A população dança

O carnaval fora de época tem como samba-enredo A Folia dos Preços nos Postos.

