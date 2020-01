Tiroteio após “saidinha de banco” deixa 3 feridos no Rio

Três pessoas foram baleadas durante um tiroteio no Largo da Carioca, no Centro do Rio, na tarde desta sexta-feira (24). Na troca de tiros, o suspeito foi baleado, além de dois pedestres que foram feridos de raspão na perna. Segundo o Programa Centro Presente, o tiroteio aconteceu depois que um PM de folga presenciou um assalto a um homem que saía de uma agência bancária.