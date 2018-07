O atirador que deixou dois mortos e 13 feridos em Toronto, no Canadá, na noite de domingo (22) “lutava contra psicose e depressão”, afirmou a família em carta enviada à polícia local. As autoridades identificaram o homem como Faisal Hussain, de 29 anos, nesta segunda-feira (23). Ele também morreu no tiroteio.

