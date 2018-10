Mais um tiroteio chocou os Estados Unidos nesta segunda (29). Pelo menos sete pessoas foram feridas em uma troca de tiros dentro e fora da boate Sevilla, em Riverside, na Califórnia. De acordo com a CBS, policiais chegaram à discoteca por volta de meia-noite após receberam chamados de tiros no local. Sete vítimas foram atendidas no local e levadas para hospitais da região.

