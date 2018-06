Tiroteio em um festival de música e arte deixa pelo menos um morto e 20 feridos nos Estados Unidos

Ainda não se sabe ao certo o que motivou a confusão. “Eu vi dois socos e depois ouvi vários tiros”, afirmou Franco Roberts, que estava no festival. As autoridades iniciaram uma investigação para identificar se há outros envolvidos no caso. Até agora, três suspeitos foram identificados.

Nota

A organização do festival disse estar “chocada e profundamente triste” em uma nota publicada na sua página no Facebook neste domingo. “Ainda estamos processando muito isso e ainda não temos muitas respostas”, diz o post, que também afirma não haver artistas entre as vítimas.

“Sabemos que há muitas perguntas e muita especulação neste momento. Ainda estamos tentando nos informar sobre essa situação toda. O que sabemos é que agora não podemos liberar nenhum trabalho artístico que esteja atualmente dentro do prédio da Roebling Wire Works. Dito isso, prometemos que entraremos em contato assim que tivermos mais perguntas sobre isso. Nós realmente agradecemos sua compreensão e paciência durante esta situação incrivelmente difícil e confusa”, afirma o comunicado.

Controle de armas

Em abril, um estudante ficou ferido durante um tiroteio ocorrido na escola de ensino médio Forest High, em Ocala, no Estado norte-americano da Flórida. O incidente aconteceu minutos antes do início de um protesto de estudantes secundaristas de mais de 2,5 mil instituições públicas de ensino dos Estados Unidos, como parte de uma ampla mobilização nacional a favor do controle de armas no país.