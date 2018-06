Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida em um tiroteio em Iztapalapa, bairro da Cidade do México, em um evento que terminou com 25 detidos. “Foram postos à disposição da Promotoria Central de Investigação 25 detidos após os fatos ocorridos em Iztapalapa, onde quatro pessoas morreram e outra ficou ferida”, informou a Procuradoria Geral da Cidade do México em um boletim.

Deixe seu comentário: